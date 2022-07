Cidades Ex-oficial do Exército é denunciado por tortura e morte de estudante na ditadura militar, em Goiânia Ministério Público Federal (MPF) pede para que Rubens Bizerril seja levado à júri popular pela morte de estudante goiano que foi torturado por quase um mês

O Ministério Público Federal (MPF), por meio do procurador da República Mário Lúcio de Avelar, denunciou o militar da reserva Rubens Robine Bizerril, pelo sequestro e homicídio do estudante Ismael Silva de Jesus. O documento data de 20 de julho deste ano e foi motivada após investigação do Grupo de Trabalho Justiça de Transição (GTJT) da Câmara Criminal do MPF, que a...