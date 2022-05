Cidades Ex-paciente e atual coordenadora do Araújo Jorge relata em livro vitória contra o câncer Marina foi diagnosticada com leucemia linfocítica aguda em agosto de 2006 e, em novembro do mesmo ano, decidiu cursar medicina para entender o que se passava com ela

A médica Marina Aguiar, de 34 anos, passou a dedicar parte de seus dias aos cuidados de pacientes que fazem tratamento contra a leucemia no Hospital de Câncer Araújo Jorge (HAJ), em Goiânia, onde há quatro meses se tornou coordenadora do serviço de onco-hematologia e representante técnica do Transplante de Medula Óssea do HAJ, mesmo hospital que realizou parte do seu t...