O ex-prefeito de Minaçu Agenor Ferreira Nick Barbosa foi preso após atirar para cima e ameaçar de morte um empresário for causa de dívida de uma fazenda, no norte de Goiás, segundo a Polícia Civil.

Por mensagem de texto ao g1, o advogado de Nick Barbosa informou que a defesa vai aguardar a conclusão do inquérito para se manifestar. Já o nome do empresário não foi divulgado pela polícia.

A prisão aconteceu na quinta-feira (12). Segundo o delegado responsável pelo caso, Jarder Bruno, Nick vendeu a fazenda em 2021, mas, como o comprador atrasou parte do pagamento, ele resolveu pegar parte do gado do homem e transferir para outra propriedade, como uma forma de garantia.

“Houve uma negociação entre as partes e o contrato segue até 2027, com parcelas anuais. Entendendo o investigado que houve inadimplência do comprador, resolveu agir da forma como agiu”, disse o delegado.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, após receber a ameaça de morte e de Nick ter atirado para cima, o empresário denunciou o caso. O gado foi devolvido a ele e o ex-prefeito foi preso em flagrante.

Conforme o sistema de consulta pública do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), Nick Barbosa continua preso até a manhã desta sexta-feira (13). Ele deve responder pelos crimes de ameaça, disparo de arma de fogo e exercício arbitrário das próprias razões.

