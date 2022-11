Cidades Ex-prefeito e ex-secretário de Itapuranga são condenados por desvio de verbas públicas Daves Soares e Jairo da Costa foram acusados de desenvolver práticas ilícitas e desviar rendas públicas originárias do recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)

Matéria atualizada dia 23/11 às 21h07 Denunciados pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) por desvio de verba pública e dissimulação de origem do desvio, o ex-prefeito de Itapuranga, Daves Soares da Silva, e o ex-secretário de Finanças do município, Jairo da Costa Ferreira, foram condenados pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). ...