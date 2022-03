Cidades Ex-presidente do Imas assume novo cargo na Prefeitura de Goiânia Júnior Café, que deixou o instituto em 4 de fevereiro, foi nomeado nesta quinta-feira secretário executivo para Assuntos Sociais do Gabinete do Prefeito

Exonerado do cargo de presidente do Instituto Municipal de Assistência Social à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas) no dia 4 de fevereiro, o presidente municipal do PMB, Luiz Carlos da Silva Júnior, o Júnior Café, foi nomeado nesta quinta-feira (10) como secretário executivo para Assuntos Sociais do Gabinete do Prefeito. O cargo estava vago desde 21 de fevereiro. O...