Cidades Ex-presidente do Iporá é suspeito de enviar cocaína a traficantes do Triângulo Mineiro A polícia estima que Tiago Dantas tenha movimentado entre 2019 e 2021 mais de R$ 50 milhões

O ex-presidente do Iporá Esporte Clube, Tiago Dantas, é investigado pela Polícia Federal (PF) como suspeito de integrar uma quadrilha envolvida no tráfico de drogas. Ele, que se apresenta nas redes sociais como empresário e agricultor, também estaria ligado à milícia do Rio de Janeiro. A notícía foi exibida no Fantástico de domingo (20). Os criminosos, segund...