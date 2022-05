Cidades Ex-presidente do MDB metropolitano assume presidência do GoiâniaPrev Carlos Júnior assume lugar de Fernando Meirelles, exonerado no dia 19, e consolida 45ª substituição feita no primeiro escalão pelo prefeito Rogério Cruz em menos de um ano e meio de gestão

Ex-presidente metropolitano do MDB, Carlos Júnior teve seu nome confirmado como o novo presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia (GoiâniaPrev) em suplemento do Diário Oficial do Município (DOM) na última sexta-feira (27). Para O POPULAR, ele disse que vinha conversando há cerca de 15 dias com o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e...