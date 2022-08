Cidades Ex-presidente do TJ-GO, desembargador Byron Seabra Guimarães morre aos 87 anos Byron também foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e professor de direito da UFG

O ex-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), Byron Seabra Guimarães, faleceu na madrugada desta segunda-feira (8) aos 87 anos. O atual chefe do Poder Judciário, o desembargador Carlos França, fez o anúncio “com imenso pesar” através do site oficial e decretou luto oficial de três dias. “Assim como gerações de estudantes da Faculdade de Direito da UFG...