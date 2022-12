Cidades Ex-sargento do Exército é preso suspeito de fraturar mandíbula de sua mulher, em Planaltina Antes da prisão, o homem teria debochado quando soube que havia uma medida protetiva contra ele

Um homem de 30 anos foi preso, na última quinta-feira (29), suspeito de agredir e ameaçar sua mulher, em Planaltina, Entorno do Distrito Federal. De acordo com a vítima à Polícia Civil, o suspeito, que é ex-sargento do Exército Brasileiro, tinha o costume de espancá-la após discussões do casal. No dia 11 de dezembro, após uma briga, ele a teria agredido até ela perder a...