Cidades Ex-secretário de Iris Rezende, Olvanir Andrade sofre AVC e passa por cirurgia em Goiânia Irmão informou que procedimento foi bem sucedido e que agora ele está em recuperação na UTI

Ex-secretário de Iris Rezende, Olvanir Andrade, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e precisou passar por cirurgia no Hospital Israelita Albert Einsten (Hospital Órion), em Goiânia. No momento do AVC, na última sexta-feira (12), ele estava na fazenda da família, em Itapirapuã, a 197 km da capital. Por conta da distância o socrro teria demorado, agravando o quadro d...