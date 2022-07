O ex-zagueiro do Goiás Esporte Clube, Leandro Euzébio, de 40 anos, e a esposa, Aline Mendes, sofreram um sequestro relâmpago na noite desta terça-feira (5), em um bairro turístico do Rio de Janeiro. O jogador, que pendurou as chuteiras em 2018, atuou no time esmeraldino na temporada de 2009 e também no Anápolis Futebol Clube em 2016, durante o Campeonato Goiano.

O casal estava saindo de uma clínica odontológica, no bairro Unamar, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do RJ, quando foram abordados por quatro homens. De acordo com o 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), eles foram forçados a entrar no carro deles, uma Land Rover preta de luxo, e foram liberados em São Pedro da Aldeia, cidade vizinha e onde eles moram.

Em entrevista ao G1 do Rio de Janeiro, Aline revelou que os suspeitos diziam que estavam vigiando o casal “há mais de uma semana” e que sabiam do dinheiro, da rotina, da casa e da clínica do casal. “Eles foram falando que sabiam que a gente tinha dinheiro em casa guardado, sabiam da clínica. Alegaram que estavam há mais de uma semana vigiando a gente”, contou.

Segundo ela, eles foram até a casa do casal, no local estavam os dois filhos e a babá das crianças. “Amarraram a mão de Leandro, aí eu peguei a baba e as crianças, eles amarraram minha filha e a baba, só deixaram eu desamarrada porque tava segurando o meu filho. Foram lá em cima [segundo andar] vasculharam tudo, bagunçaram tudo", relembra.

A Polícia Militar (PM) informou que os homens levaram dinheiro, joias, relógios, uma televisão, uma mala de marca onde colocaram os itens, celulares, bolsas e o carro do casal, que foi recuperado em Unamar, a 24 km da casa. O caso está sendo investigado pela delegacia da Polícia Civil (PC) de Cabo Frio, onde Leandro deve prestar depoimento nesta quarta-feira (6).

