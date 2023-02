Em boletim médico divulgado na manhã desta terça-feira (21), a Santa Casa de Anápolis informou que Thais Medeiros, de 25 anos, que foi internada na UTI após cheirar pimenta e passar mal, está em estado grave, mas mantém melhora no quadro respiratório. A jovem teve uma reação alérgica na última sexta-feira (17) após cheirar pimenta bode, e precisou ser reanimada. Ela teria ficado sem oxigenação no cérebro por cerca de oito minutos.

De acordo com o boletim de hoje, Thais teve febre na madrugada e uma tomografia apontou um edema cerebral.

“Continuará sedada, e será submetida a nova avaliação de tomografia. A paciente segue em estado grave, sem alterações”, diz o documento.

Entenda a reação

De acordo com o namorado de Thais, Matheus Lopes de Oliveira, a jovem estava almoçando na casa dele, na Vila Jaiara, em Anápolis, quando passou mal.

"Ela estava com meus pais na cozinha e entraram em assunto de pimenta. Então ela passou a pimenta no nariz e cheirou, então a garganta dela começou a coçar e logo em seguida ela já foi perdendo as forças e a levamos para o hospital", explicou.

Conforme a alergista e imunologista Lorena de Castro, “alergia a pimenta é extremamente rara, mas tem relatos na literatura [médica]”. “Ela entra no que chamamos de especiarias e alguns outros alimentos estão nesse conjunto, como a noz moscada, pimenta preta, da jamaica, canela, especiarias que podem causar algum tipo de alergia”, detalha.

Além da pimenta, especiarias que a alergista menciona como comuns de despertarem alergias são o curry e a noz moscada.

Como as pimentas vêm de plantas, os componentes alérgicos são derivados das proteínas vegetais destes alimentos. “Neste caso, é importante a detecção da alergia para evitar o risco de reação cruzada com outros tipos de alimentos vegetais”, explica a médica.