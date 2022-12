O exame de DNA feito pela Polícia-Técnico Científica confirmou nesta quinta-feira (1º) que o corpo enterrado no quintal da casa do suspeito Reidimar Silva é da menina Luana Macelo Alves, de 12 anos. Ela desapareceu ao ir numa padaria perto de casa, em Goiânia. Depois que a Polícia Civil começou a investigar, Reidimar confessou que matou a menina enforcada e mostrou onde ela estava enterrada.

Os pais de Luana, o comerciante Robson Marcelo Santos e a diarista Jheiny Hellen, foram ao Instituto Médico Legal (IML) na quarta-feira (30) coletar o material genético para ser comparado com o do corpo. A Polícia Científica informou que o corpo de Luana foi liberado para a família.

Luana Alves saiu de casa no domingo (27), no setor Madre Germana 2, e não voltou mais. O corpo da menina foi encontrado na última terça-feira (29), na casa do ajudante de pedreiro Reidimar Silva Santos.

O gerente do Instituto de Criminalística, Olegário Augusto, explicou que o corpo de Luana foi carbonizado e, por isso, a identificação foi feita por DNA.

Crime

A menina de 12 anos desapareceu no domingo (27), após ir a uma padaria localizada a cerca de 400 metros da casa dela. Vídeos de câmeras de segurança mostram parte do percurso realizado pela menina na ida e na volta do estabelecimento (assista abaixo). Reidimar disse à Polícia Civil que matou a adolescente enforcada e colocou fogo no corpo antes de enterrar a vítima. Ele ainda contou que utilizou parte de um freezer e de um guarda-roupa para queimar o corpo da menina.

O homem ainda jogou cimento por cima da cova, o que dificultou a descoberta. Ele teria convencido a menina a entrar no carro dele dizendo que devia dinheiro aos pais dela e iria fazer o pagamento. Ao ser preso em sua residência, ele também confessou ter tentado estuprar a menina antes de matá-la e disse não haver motivação para o crime. Um vídeo registrado pela polícia mostra o momento em que Reidimar confessou os crimes à corporação (assista abaixo).

Além do crime cometido contra Luana, a delegada não descarta que o homem tenha cometido crimes contra outras vítimas. Reidimar, que já foi preso pelos crimes de roubo e estupro, agora deve responder por tentativa de estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ele segue preso na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Leia também:

- Assassino se divertia horas antes de matar Luana, em Goiânia

- Justiça mantém prisão de ajudante de pedreiro que confessou ter matado adolescente, em Goiânia