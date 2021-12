Cidades Exame de imagem confirma inchaço no cérebro de cantor Maurílio Após pouco mais de uma semana de internação, estado de saúde do paciente continua grave

O resultado da ressonância magnética realizada esta semana no cantor Maurílio confirmou um inchaço no cérebro do artista. Conforme as informações repassadas nesta quinta-feira (23) ao POPULAR pelo médico Wandervan Azevedo, o músico segue entubado, sob ventilação mecânica, sedado, anticoagulação plena, mantendo hemodiálise com diurese presente e seguindo protocolo da n...