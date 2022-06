Cidades Exame descarta infecção por sarampo nos dois casos suspeitos em Goiás Os casos em crianças vinham sendo monitorados pelas Vigilâncias de Saúde municipais

Os dois casos suspeitos de sarampo no Estado, em uma criança de 5 anos, em Valparaíso de Goiás, e em um bebê de 9 meses, em Trindade, foram descartados. Ambos passaram por exames no Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen) e os casos vinham sendo monitorados pelas Vigilâncias de Saúde municipais. De acordo com nota da Secretaria Estadual de Saú...