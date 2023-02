A jovem Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Anápolis após ter uma forte reação alérgica ao cheirar pimenta, apresentou melhora no edema cerebral e não teve febre desde a última atualização do estado de saúde, no sábado (25). O boletim médico da paciente foi divulgado na manhã deste domingo (26).

Thais passou por uma tomografia no crânio neste sábado, que dectectou a melhora do edema. A jovem está sedada para proteção cerebral. Segundo a mãe de Thais, Adriana Medeiros, ela nunca tinha tido um quadro grave de reação alérgica.

O edema cerebral, caracterizado pela acumulação de líquido na substância cerebral, provoca o aumento do volume do encéfalo (cérebro). A jovem está internada em estado grave desde o dia 17 de fevereiro.

Entenda o caso

Segundo o namorado de Thais, Matheus Lopes de Oliveira, ela estava almoçando na casa dele quando passou mal. "Ela estava com meus pais na cozinha e entraram em assunto de pimenta. Então ela passou a pimenta no nariz e cheirou, então a garganta dela começou a coçar e logo em seguida ela já foi perdendo as forças e a levamos para o hospital", explicou.

A princípio, a jovem foi levada para o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi necessário reanimá-la. Depois, foi encaminhada à Santa Casa após ter uma parada cardiorrespiratória, onde segue internada.