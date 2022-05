O excesso de velocidade foi a infração de trânsito mais cometida em Goiânia nos primeiros meses de 2022. Levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) revelou que, de janeiro até parte de abril, mais de 60% das 222.756 infrações registradas na capital foram de motoristas que dirigiram acima da velocidade permitida.

A SMM montou um ranking com as dez infrações de trânsito mais recorrentes na capital e o resultado mostrou que, além do excesso de velocidade, os motoristas que circulam pela capital também desrespeitaram a faixa/pista destinada aos veículos do transporte público e avançaram no sinal vermelho.

Depois desse “top 3” de descumprimento às leis de trânsito, o levantamento mostra que estacionar em local proibido, parar sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal, estacionar na calçada/canteiro central, dirigir enquanto mexe no celular e estacionamento rotativo completam a lista das infrações mais cometidas em Goiânia.

Anos anteriores

Esse resultado do levantamento feito pela SMM não é novidade para os goianienses. Dirigir acima da velocidade permitida é a infração mais recorrente também nos anos anteriores. No primeiro semestre de 2021, foram 251.805 registros, mais que o dobro de 2020, com 120.835. no balanço final dos dois anos, feito em dezembro, o excesso de velocidade também liderou com folga o ranking de descumprimento às leis de trânsito.

