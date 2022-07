Cidades Expectativa de Caldas Novas é receber 500 mil turistas nas férias de julho Município espera ainda um crescimento do comércio de 35% a 40% em relação ao mesmo período de 2021

Julho chegou e a cidade de Caldas Novas, no Sul do estado, espera receber 500 mil turistas neste mês de férias. A previsão é da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih-GO), que ressalta que a rede de hotelaria projeta uma ocupação de 100%. Ao todo, são cerca de 156 mil leitos disponíveis no município. Segundo informações do secretário de Turismo, Daniel...