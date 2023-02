A fábrica da Nestlé, localizada na região Noroeste de Goiânia, foi multada em R$ 30 mil pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) de Goiânia, por falta de licença ambiental para construção de um tanque de equalização. Em nota, a Gerência de Monitoramento Ambiental informou que esteve no local, após receber inúmeras denúncias de mau cheiro.

A pasta constatou que, apesar da autuação, o tanque irregular não era a causa do mau cheiro. Por conta disso, Gerência de Monitoramento Ambiental segue com a fiscalização do local, incluindo a chaminé usada na fábrica, a fim de verificar e confirmar se pode ser realmente a origem do mau cheiro, como denunciado.

Agora, a Gerência de Monitoramento Ambiental segue com a fiscalização do local, para verificar e confirmar de onde vem o mau cheiro relatado nas denúncias.

O POPULAR entrou em contato com a empresa pedindo um posicionamento sobre o assunto, e aguarda retorno.

