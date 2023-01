Cidades Fábrica de fertilizantes em Catalão pega fogo e causa prejuízo de R$ 1,5 milhão Segundo o Corpo de Bombeiros, fogo atingiu o maquinário da indústria

Um incêndio de grande proporção atingiu uma fábrica de fertilizantes, localizada nas margens da BR-050 em Catalão, no sudeste de Goiás. Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, e ao chegarem no local, as chamas estavam espalhadas pelo galpão da empresa. O prejuízo estimado é de R$ 1,5 milhão. O caso aconteceu na madrugada na última segunda-feira (9). S...