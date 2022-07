Cidades Fã de garis, menino ganha festa de aniversário temática em Aparecida A equipe levou bolo temático, salgados, refrigerantes e balões laranja e verde em alusão às cores de seus uniformes

Uma equipe de garis da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) presenteou o pequeno Enzo Gabriel com uma festa de aniversário nesta segunda-feira (11). A equipe foi até o Setor Pontal Sul, em Aparecida de Goiânia, para o aniversário de quatro anos do garoto que é admirador do trabalho realizado pelos agentes de limpeza. A mãe de Enzo, Alcilene Alves de Olivei...