Um fã “número 1” invadiu o palco e levou um baita tombo durante o show do Mc Daniel, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Os vídeos que mostram o momento da queda foram publicados nas redes sociais (veja acima).

O show aconteceu na tarde de sábado (4). As imagens mostram quando o Mc conversa com o público e, em seguida, o homem passa por trás do palco e cai perto das caixas de som. Daniel se assusta com o tombo e pede para a equipe socorrer o rapaz.

Pelas imagens divulgadas ainda é possível ver que o homem não se feriu e ainda ganhou um abraço do cantor, que disse: “Quem filmou tem um meme pronto!”. E depois perguntou abraçando o rapaz: “-Tá suave, tá suave?”.

Leia também:

- Anitta se disfarça para curtir folia em Salvador; vídeo

- Samara Joy, que derrotou Anitta no Grammy, diz que vai encontrar cantora no país