Cidades Fachada desaba e quase atinge pedestre em Orizona Apesar do susto, ninguém se feriu. Dona da loja vai pedir análise técnica para saber o que ocorreu

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que a fachada de uma loja cai e quase atinge um pedestre em Orizona, cidade a 137 km de Goiânia. Apesar do susto e do tombo que levou, ele não se feriu. Dois idosos que também seguem na calçada se assustam segundos antes do acidente e eles também não são atingidos. A dona da loja, Rosineide Cardoso disse à TV A...