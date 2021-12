Cidades Fake News: Ministério da saúde não está disponibilizando certificado de vacinação digital por e-mail Em comunicado, o órgão ainda reforçou que o documento vacinal só é disponibilizado por meio do aplicativo Conecte SUS, que está fora do ar após os sites e sistemas do Ministério da Saúde terem sido alvo de ataques cibernéticos

O Ministério da Saúde desmentiu a informação de que estaria emitindo certificados de vacinação digitais para serem baixados por meio de um link. “Fique atento: a pasta não envia esse tipo de comprovante via e-mail”. Em comunicado, o órgão ainda reforçou que o documento vacinal só é disponibilizado por meio do aplicativo Conecte SUS – que está fora do ar após os sites e...