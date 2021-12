Cidades “Falei: calma, fica tranquilo que vou te ajudar”, diz mulher que convenceu Wanderson a se entregar Cindra Mara contou à TV Anhanguera que estava dormindo quando foi surpreendida em sua propriedade rural, em Gameleira de Goiás, pelo suspeito armado

A fazendeira Cindra Mara, que convenceu Wanderson Mota Protácio, de 21 anos, a se entregar à polícia disse que dormia com a janela um pouco aberta quando foi surpreendida pelo suspeito, em sua propriedade rural. Mesmo ele estando com uma arma carregada, ela afirma que manteve a tranquilidade, pediu para o suspeito se acalmar. “Eu estava dormindo e ele chegou com a arma c...