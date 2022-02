Cidades Falha na rede elétrica provoca confusão no trânsito no setor Marista, em Goiânia Longas filas de veículos se formaram na região. Segundo SMM, situação no local foi normalizada

Um problema na rede de energia elétrica provocou engarrafamento e confusão no trânsito de Goiânia nesta segunda-feira (7), na altura do cruzamento entre as avenidas T-9 e Mutirão, no setor Marista. A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) informou que agentes de trânsito foram deslocados para o local por volta das 14 horas e que o problema já foi normalizado. A Enel...