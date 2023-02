Um homem de 32 anos foi preso, na última quinta-feira (23), suspeito se passar por religioso para aplicar um golpe de cerca de R$ 500 mil em uma idosa de 75 anos, em Porangatu. Segundo a Polícia Civil, a vítima teria vendido bens e contraído dívidas para dar dinheiro ao suspeito, com a promessa de uma solução milagrosa para problemas pessoais. O homem teria inclusive ameaçado a aposentada com “consequências espirituais” caso ela parasse de pagar o ele exigia.

De acordo com o delegado Luciano Santos, a idosa procurou o suspeito há cerca de 2 anos e 4 meses pedindo ajuda para resolver problemas familiares. O homem, que dizia fazer “orações”, prometeu ajudar desde que ela pagasse o que ele pedisse. No entanto, a polícia verificou que ele não era ligado e nem representava nenhuma religião.

Com o passar do tempo, narra Santos, o suspeito passou a cobrar altas quantias para fazer os supostos rituais. Com isso, a idosa precisou vender dois lotes, um carro e pedir empréstimos a bancos e agiotas para pagar o homem.

O delegado contou que, em um único dia, a vítima chegou a transferir 60 mil reais para o suspeito. “Ele falava ‘Você tem que pagar até meia-noite’ ou até tal hora, senão não iria funcionar” o ritual.

Após algum tempo, a vítima parou de fazer os pagamentos, e foi quando, segundo o delegado, as ameaças começaram. “Ele passou a extorquir a vítima, dizendo que ela e a família dela teriam consequências espirituais negativas se ela não pagasse”, completou.

O homem foi preso em Mozarlândia, onde mora, e levado para Porangatu. De acordo com o delegado, ele deve responder pelos crimes de estelionato e extorsão.

Como o nome do homem não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar sua defesa.

Leia também:

Falso pai de santo de 79 anos é indiciado por violação sexual, em Campos Belos de Goiás

Homem que se passava por pai de santo é denunciado por crimes sexuais em Aparecida de Goiânia