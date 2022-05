Cidades Falta atitude do poder público para reduzir mortalidade no trânsito, diz perito criminal Aposentado no cargo de Perito Criminal de Classe Especial do Instituto de Criminalística do Estado de Goiás afirma que Prefeitura de Goiânia conhece pontos críticos e números de acidentes aos finais de semana, mas não age

Após a sequência de acidentes graves no fim de semana em Goiânia, o perito criminal e especialista em acidente de trânsito, Antenor Pinheiro, em entrevista ao programa Chega pra Cá, nesta terça-feira (10), disse que falta atitude do poder público para reduzir o alto índice de mortalidade no trânsito. “O que a gente percebe é uma absoluta inação governamental, na...