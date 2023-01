Atualizada às 8h50 de 18 de janeiro de 2023

A Central de Abastecimento de Goiás (Ceasa) perdeu cerca de duas toneladas de alimentos após ficar 15 horas sem energia elétrica, na última segunda-feira (16), em Goiânia. A Equatorial diz que o problema é na rede interna do cliente, portanto a responsabilidade de reparo é da Ceasa.

Segundo o presidente da Ceasa, Jadir Lopes de Oliveira, a Equatorial Goiás poderia ter sido mais ágil, porque levou até três horas para atender os chamados. "O ínicio da semana é de maior movimento devido ao mercado não funcionar aos domingos, escreveu.

De acordo com ele, a primeira notificação da falta de energia foi registrada às 7h, sendo que o mercado começa a funcionar às 4h, no auge das vendas. No entanto, a energia só retornou por volta das 22h. Além da perda dos alimentos perecíveis, Jadir diz que as oscilações e quedas de energia causaram danos em equipamentos de informática e lâmpadas elétricas nas empresas parceiras.

A Divisão de Engenharia e Infraestrutura da Ceasa informou que um fusível foi o motivador da falta de energia e, para solucionar o problema, houve a substituição do equipamento por um mais potente. "Também foi necessária a troca do cabeamento que alimenta a cabine de alta tensão da empresa", escreveu em nota.

Demora em atender os chamados

O presidente da Ceasa de Goiás, Jadir Lopes, afirma que as medidas adotadas para solucionar o problema foram adequadas, e até dentro do esperado, mas a demora em atender aos chamados deixou muito a desejar. "Houve a necessidade de várias visitas das equipes ao mercado, sendo que o retorno da Equatorial para dar nova solução demorava um período muito longo em termos de realidade da Ceasa, que trabalha com alimentos altamente perecíveis, reclama.

Segundo a gerente da Divisão de Engenharia, Raiane Batista, foram três contatos feitos com a Equatorial, em todos eles o atendimento foi agendado para mais de duas horas, o que para uma central de abastecimento de alimentos é um período longo e passível de perdas e transtornos. "O primeiro contato com a Equatorial aconteceu por volta de 7h de segunda-feira e o atendimento foi marcado para 10h30", explica.

Raiane ainda conta que o segundo contato feito pela Ceasa aconteceu às 11h30, assim que foi verificada nova queda, mas a visita técnica foi marcada para às 13h50. "Com o restabelecimento precário e nova queda, às 13h foi feito um novo chamado com previsão de atendimento para as 15h30. Foi na última visita da equipe da Equatorial ao entreposto que ficou constatada a necessidade da mudança do cabeamento de alta tensão, que foi realizada por empresa terceirizada pelas Centrais de Abastecimento", explica a gerente.

Posicionamento da Equatorial Goiás

Em nota, a Equatorial Goiás disse que uma equipe esteve no local, na tarde desta terça-feira (17), e identificou que o problema é na rede interna do cliente, portanto de responsabilidade da Ceasa. A distribuidora explicou ainda que a equipe de manutenção da Ceasa já realizou o reparo necessário e o fornecimento de energia está normalizado.

A companhia reforça, ainda, que esteve em contato com o responsável pela unidade para prestar todo o apoio e garantir a agilidade e orientações necessárias em caso de ocorrências que impactam o fornecimento de energia.

Clima de revolta na Ceasa

Após o transtorno no dia anterior, o clima na Ceasa amanheceu com revolta na terça-feira (17), quando os comerciantes tiveram a noção dos prejuízos. Segundo o mercado, na Rua do Milho e da Mandioca, os alimentos são vendidos já descascados e tiveram perdas maiores, já que não contam com geradores de energia. Segundo a administração, os transtornos menores foram nos setores de hortaliças e frutas finas, que conseguiram manter os alimentos com as câmaras frias.

O presidente da Ceasa, Jadir Lopes, entende que pelo próprio caráter de empresa de alimento e de abastecimento que tem a Ceasa, a empresa atende Goiás e todo o centro-norte do país –, e pelo impacto que pode causar, inclusive no fornecimento de alimento ao consumidor final, deveria haver por parte da companhia de energia uma política de prioridade no atendimento desse tipo de chamado. “Afinal, somos todos parte do Estado de Goiás e prejuízo para a Ceasa pode significar prejuízo para a sociedade e economia goianas”, completou Jadir.

