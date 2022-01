A implantação do Novo Ensino Médio tem preocupado alguns dos gestores das 367 escolas goianas que irão aderir ao projeto-piloto do novo formato em 2022. A estrutura física e os recursos humanos limitam as escolhas de alguns diretores e o tempo hábil para preparação de professores e a mudança de paradigma que precisa ser trabalhada com estudantes são considerados grandes desafios a serem transpostos.

Em Goiás, a implantação do Novo Ensino Médio começou em 2020. Desde então, escolas da rede já trabalham com o aumento da carga horária, o Projeto de Vida e a oferta de disciplinas eletivas. Além disso, 48 escolas já oferecem cursos técnicos e profissionalizantes.

Em 2022, será iniciada a etapa final de implantação do novo formato do ensino médio com a oferta das trilhas de aprofundamento para os estudantes. (leia mais abaixo)

Neste ano, apenas as turmas da 2ª série irão participar do projeto-piloto. A intenção é que haja a ampliação para as outras séries a partir de 2023. A Secretaria de Estado de Educação de Goiás (Seduc) definiu 17 trilhas de aprofundamento diferentes que podem ser escolhidas pelas escolas para serem ofertadas para os estudantes como, por exemplo, Comunicação, que é voltada para a área de linguagens.

Entretanto, para algumas instituições, a escolha fica reduzida à estrutura física da escola e as trilhas que são desenvolvidas em laboratórios deixam de ser uma opção. “Estamos na periferia. Atendo 12 bairros. Aqui, todos os meus espaços são usados como sala de aula”, explica Lucília Alves, diretora do Colégio Estadual Professora Helena Nasser, em Anápolis.

Apesar de a estrutura física não ser um problema para o Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista, em Anápolis, já que possui até um laboratório de Química, a diretora da instituição, Maria José Paiva, admite que para uma execução plena das trilhas, será importante aumentar o quadro de professores. Ela explica ainda que adaptar o quadro docente a esta nova metodologia de ensino não é fácil. “Imagina para um professor que há 25 anos dá aula de Língua Portuguesa de um mesmo jeito ter de misturar o conteúdo com, por exemplo, a Educação Física. A partir de agora, eles terão de fazer isso.”

Tempo

O diretor do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Senador Onofre Quinan, Michel Rodrigues, também em Anápolis, concorda que será um grande desafio para os professores se adaptar ao novo método de ensino. Neste sentido, ele acredita que tanto os professores, quanto os gestores tiveram pouco tempo e instrução por parte da Seduc para se prepararem para ofertar as trilhas de aprofundamento. “Eu fiz um curso do Ministério da Educação (MEC). Porém, muitos estão despreparados. O tempo foi curto. Muitos professores estão tendo de se organizarem sozinhos para conseguir ministrar as trilhas.”

O POPULAR conversou com sete gestores diferentes. Alguns disseram que foram informados de que fariam parte do projeto-piloto em meados de agosto e chegaram a enviar formulários para os estudantes sobre quais trilhas preferiam seguir ainda no ano letivo de 2021. Outros afirmam que foram informados de que fariam parte do projeto apenas em dezembro.

Além do tempo hábil de preparação, Rodrigues avalia que os quase dois anos de ensino remoto causados pela pandemia da Covid-19 irão afetar a implantação das trilhas. “Os alunos estão com uma defasagem. As mudanças relativas ao Novo Ensino Médio começaram no ano em que deixamos o ensino presencial. Esse contato faz a diferença. Minha preocupação é: os alunos terão maturidade suficiente para fazerem as melhores escolhas para si?”

Apesar das preocupações e limitações encontradas para a implantação do Novo Ensino Médio, todos os diretores consultados pela reportagem estão animados em estarem participando do projeto-piloto. Eles consideram que a mudança será um ganho a longo prazo para as escolas, mas principalmente para os estudantes.

“Sabemos que não será fácil, principalmente em relação à modulação. Porém, estamos muito animados. Nossos alunos vão ganhar muito”, aponta Lucília. “Será uma verdadeira mudança de paradigma. Agora, o aluno não poderá mais vir para a escola só para socializar. Ele terá de vir para, de fato, aprender”, finaliza Maria José.

Seduc afirma que unidades foram preparadas

A Secretaria de Estado de Educação de Goiás (Seduc) afirma que ao longo de 2021 os professores e gestores das unidades estaduais receberam formação sobre as mudanças inerentes ao Novo Ensino Médio. “Nos dias 17 e 18 teremos uma última formação com gestores e professores. Serão 12 horas de orientações”, afirma Osvany Cardoso, superintendente do Ensino Médio da pasta. Em Goiás, as aulas da rede estadual retornam no dia 23 de janeiro.

Osvany aponta que uma série de lives com formação sobre o Novo Ensino Médio foram feitas para os gestores das unidades de ensino e também para as regionais da Educação, para que elas pudessem orientar diretamente as escolas. A superintendente destaca ainda que todas as instituições foram informadas oficialmente de que iriam participar do projeto-piloto no final de 2021.

Em relação aos professores, Osvany aponta que um circuito inicial de lives foi feito para apresentar cada uma das trilhas de aprofundamento e que os profissionais foram orientados a fazerem os cursos sobre o assunto da plataforma Avamec, do Ministério da Educação (MEC), e da plataforma Nosso Ensino Médio, do Instituto iungo, Instituto Reúna e Itaú Educação e Trabalho.

Além disso, ela afirma que a partir do dia 20 de janeiro, os professores poderão fazer ainda outro curso na plataforma Escola Virtual, da Seduc. Ela afimirma que o curso não foi ofertado antes porque o documento curricular do Novo Ensino Médio em Goiás só foi aprovado em outubro. “Vamos sempre proporcionar uma formação continuada para os docentes da rede, uma vez que o novo formato da etapa de ensino exige isto”, destaca.

Estrutura

Em relação à infraestrutura das instituições, Osvany explica que a Seduc possui programas como o Equipar e o Reformar, que visam a justamente melhorar a infraestrutura dos colégios com a instalação de, por exemplo, laboratórios. “Sabemos que ainda tem o que ser feito. Porém, mandamos recursos todos os anos. A Seduc tem se desdobrado para subsidiar ferramentas para as escolas”, aponta.

Em dezembro, em entrevista ao programa “Chega pra Cá com Cileide Alves”, do POPULAR, a titular da Seduc, Fátima Gavioli, informou que um concurso com 5 mil vagas para professores em Goiás, deve ser realizado entre abril e julho. “Atualmente, nosso quadro atende. Sempre tentamos aproveitar ao máximo os professores que já temos na rede”, esclarece Osvany.

A superintendente destaca ainda que apesar dos desafios, a Seduc já conseguiu constatar que o Novo Ensino Médio trará resultados positivos por meio da experiência com o Instituto De Educação Em Artes Professor Gustav Ritter, em Goiânia, que adotou o modelo em 2020. “A resposta foi excelente. Atualmente, eles não conseguem atender a procura que têm.”

Osvany admite que como é um projeto-piloto, ajustes terão de ser feitos. “A correção de rota faz parte. Entretanto, os benefícios serão imensos. Teremos estudantes mais integrados à sociedade em todos os âmbitos. Consideramos que no contexto do mercado de trabalho, será muito benéfico para os estudantes”, finaliza.

Colégios integrais largam na frente

Os Centros de Ensino em Período Integral (Cepis) de Goiás terão mais facilidade para se adaptar ao Novo Ensino Médio. Isso porque a metodologia de ensino que já é empregada nos Cepis se assemelha muito ao novo formato da etapa de formação. “Já tínhamos o Projeto de Vida e as (disciplinas) eletivas. Não vamos estranhar tanto. Vai ser quase que só uma mudança de nomenclatura”, afirma José Joaquim Neto, diretor do Cepi Pedro Gomes, em Campinas.

Ele conta que a escola que ele dirige já possui, por exemplo, uma estrutura física de laboratórios e coordenações divididas por área de conhecimento. “Durante a implantação, é sempre um desafio para todo mundo. Entretanto, hoje já colhemos resultados positivos com professores e alunos. Não me imagino trabalhando em uma escola com outro formato”, destaca.

Um exemplo, de acordo com ele, é o Projeto de Vida. “Subestimamos a capacidade de escolha desses estudantes. Os estudantes chegam na 1ª série querendo cursos mais tradicionais como Medicina e Direito. Depois de alinharem as afinidades, vemos muitos escolhendo cursos na área da licenciatura e das artes, por exemplo. É muito rico ver esta diversidade.”

A superintendente de Educação em Tempo Integral da Secretaria de Estado de Educação de Goiás (Seduc), Márcia Rocha, concorda com o diretor. “As escolas integrais foram os grandes inspiradores para a reforma do ensino médio. É uma escola que já traz na essência, o protagonismo estudantil. Por isso, acreditamos que será um processo mais tranquilo”, explica.

O bom desempenho dos colégios integrais em comparação com os regulares foi mostrado em uma pesquisa recente, de autoria de um goiano. O trabalho foi ganhador do 3º lugar do I Prêmio Nacional de Educação. A pesquisa apontou, por exemplo, que a taxa de reprovação e abandono escolar caiu 40% nas escolas integrais em comparação com as demais escolas. “Para as pessoas que têm dúvida sobre o Novo Ensino Médio, basta olhar os Cepis. É a prova de que deu certo”, enfatiza a superintendente.

Márcia aponta ainda que além da metodologia de ensino, a própria estrutura das escolas integrais vai ao encontro às mudanças do Novo Ensino Médio. “Os Cepis precisam ter laboratórios e nós sempre destinamos verbas para eles serem equipados. Além disso, eles possuem os ambientes de aprendizagem, que são salas divididas por área de conhecimento onde todas as produções dos estudantes ficam ali”, esclarece.

Em 2022, todos os Cepis do estado irão aderir ao Novo Ensino Médio. Em Goiás, assim como no restante do País, as escolas integrais existem desde 2013. A meta é que até 2025, eles representem 50% da rede estadual. “Queremos expandir para mais 50 escolas. Entretanto, ao longo do ano vamos trabalhar, ver nossa performance e definir qual será nossa meta em junho”, finaliza Márcia.

Número de escolas em mudança variou ao longo do tempo

O número de escolas públicas goianas que irão participar do projeto-piloto de implantação do Novo Ensino Médio em 2022 mudou. No início de dezembro, a Secretaria de Estado de Educação de Goiás (Seduc) divulgou uma lista com 120 escolas, sendo 61 colégios militares e 59 escolas regulares.

Entretanto, no fim do mesmo mês, em entrevista ao programa “Chega pra Cá”, com Cileide Alves, do POPULAR, a titular da pasta, Fátima Gavioli, afirmou que mais de 500 escolas iriam iniciar 2022 fazendo parte do projeto-piloto. Na ocasião, Fátima destacou que apenas dentro de três anos será possível avaliar os efeitos dos itinerários formativos.

Porém, nesta semana, a Seduc repassou à reportagem uma lista com 367 instituições que irão fazer parte do projeto em 2022. Questionada sobre a diferença no número, a superintendente do Ensino Médio da pasta, Osvany Cardoso, explica que todas as vezes que foi consultada, a pasta divulgou a lista de escolas consolidada no momento.

Além disso, ela explica que a Seduc possui superintendências diferentes, que acabam atuando de maneira independente. “Desta forma, nem sempre todas as informações são compartilhadas uma com a outra”, justifica.

