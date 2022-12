Cidades Falta de filmagens atrapalha apuração de desaparecimento de adolescente no Madre Germana 2 Caso de menina, então com 13 anos em 2019, guarda semelhanças com rapto e morte de Luana Marcelo. Adolescente também residia no Setor Madre Germana, em Goiânia

A falta de filmagens dos momentos anteriores ao desaparecimento da estudante Thais Lara da Silva, de 13 anos, em 2019, contribuiu para o arquivamento do caso, em 2020. A pouca quantidade de provas testemunhais também dificultou o avanço da investigação. O caso foi reaberto pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) no início de dezembro deste ano por conta das semel...