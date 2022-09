Cidades Falta de lei trava abertura e prejudica empresas em Goiânia Entrada em vigor do Plano Diretor da capital tornou sem efeito norma que tratava do tema. Legislativo promete celeridade para solucionar questão

Os empreendedores que precisam registrar novas empresas em Goiânia estão sem acesso aos serviços municipais necessários desde esta quinta-feira (1º). O problema, que não tem estimativa para ser solucionado, decorre da falta de atualização da Lei de Atividades Econômicas, que estabelece regras sobre o uso do solo. As normativas anteriores foram suspensas em razão do nov...