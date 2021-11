Cidades Falta de saneamento básico mata 11 mil por ano no Brasil, diz IBGE Informação consta no Atlas do Saneamento, divulgado nesta quarta-feira (24)

A falta de saneamento no Brasil foi responsável pela morte de pelo menos 135 mil pessoas entre 2008 e 2019 no País -o que dá uma média de 11,2 mil ao ano. O dado consta no Atlas do Saneamento, divulgado nesta quarta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE). O levantamento mostra também que as Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambient...