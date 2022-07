Cidades Presos vão para fila de espera da tornozeleira Quantitativo superior a 5 mil unidades está ocupado e carência do dispositivo tem interferido no cumprimento de penas. População carcerária supera 26 mil

O sistema penal de Goiás está com déficit de tornozeleira eletrônica. O problema vem sendo exposto em processos judiciais contra investigados que ganham o direito de responder em liberdade. Pela falta do equipamento, é informado que a medida não pode ser cumprida de forma imediata, acarretando em fila não dimensionada. Um dos registros consta no processo contra o pintor...