Cidades Família é retirada de avião após filho autista não conseguir usar máscara, em Goiânia Segundo o pai do garoto, o caso ocorreu mesmo após apresentar laudo que comprova o autismo

A família de um adolescente autista denunciou que o filho foi impedido de embarcar em um avião por não usar máscara de proteção contra a Covid-19. O caso aconteceu mesmo com a dispensa de uso obrigatório da máscara para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) prevista pela lei federal 14.019 de 2020. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (28), ...