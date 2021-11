Cidades Família atribui morte de jovem a PMs em Goiânia Denúncia é de que jovem de 24 anos, que tratava câncer nos ossos havia 10 anos, morreu em razão de agressões durante abordagem em Goiânia. PM ainda não se pronunciou

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) investiga uma denúncia que atribui a morte de Chris Wallace da Silva, de 24 anos, a agressões supostamente cometidas por policiais militares. O jovem que tratava de um câncer nos ossos havia dez anos morreu na terça-feira (16), após ficar internado por seis dias no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde deu entrada com...