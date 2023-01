Um adolescente, filho de um idoso de 76 anos, busca informações sobre o paradeiro do pai que está desaparecido há mais de 15 dias, em Goiânia. Segundo Luan Pereira de Oliveira, seu pai, José Pereira de Oliveira, saiu de casa na manhã do dia 20 de dezembro vestindo uma camisa social rosa clara, calça preta e sapato.

Os dois moram sozinhos em uma casa no Setor Novo Horizonte, local onde o idoso foi visto pela última vez. O filho conta que conversou com amigos do pai e que procurou por ele no Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais), mas que não teve notícias novas.

A ex-mulher de José, Maria Celi de Oliveira, afirma que o idoso é natural de Porto Nacional, no Tocantins, e que o ex-marido tem dificuldade de movimentação do lado direito do corpo e que não tem telefone celular. “Meu filho precisa de ajuda para encontrar o pai. Estamos preocupados”, disse.

Luan registrou o desaparecimento do pai à polícia, que deve ser investigado pelo Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID). Até o momento, José não foi localizado, destaca o filho. A família disponibiliza os telefones (62) 98273-0083 e (62) 98137-6458 para informações que ajudem a encontrar o idoso.

