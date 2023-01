Um homem de 26 anos, não é visto desde o domingo (15) quando chegou na rodoviária de Goiânia. Ronaldo de Sousa Carvalho, saiu da cidade de Cocal, no Piauí com destino ao Mato Grosso para trabalhar, mas ao fazer uma parada na rodoviária aqui da capital não deu mais notícias. Alguns familiares vieram até Goiás a procura, mostrando fotos e tentando liberação de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a descobrir o paradeiro dele.

Laiane Sousa, irmã de Ronaldo, contou à nossa reportagem que o jovem saiu com trabalho certo no Mato Grosso. Segundo ela a previsão de chegada lá era na sexta-feira (13) e na segunda-feira (16) ele faria os exames para começar a trabalhar.

As últimas informações obtidas pela família de Ronaldo é que ele desembarcou em Brasília na quarta-feira (11/1) e lá comprou uma passagem para Goiânia com previsão de chegada às 15h30 na capital de Goiás. Com a falta de notícia, uma prima de Ronaldo que mora em Brasília veio tentar encontrar ele, e mostrando fotos teve informação que o homem foi visto no domingo.

Segundo Laiane, um tio também veio para ajudar nas buscas. Segundo ela, a família tenta conseguir liberação da polícia para ter acesso à imagens de câmeras da rodoviária de Goiânia que possam ter gravado Ronaldo e ajudem a entender o que aconteceu e onde ele possa estar.

Qualquer notícia que ajude a família localizar Ronaldo, pode ser destinada para Laiane Saousa pelo celular/WhatsApp: 21 96957-8530.

