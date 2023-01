Uma família teve que atravessar um córrego carregando o corpo de um parente depois que uma ponte foi coberta por água, em Jussara, na região noroeste de Goiás. Um vídeo mostra quando quatro homens com a água passando da altura do joelho carregam a vítima, que estava em um recipiente de remoção de corpos usado por funerárias (assista acima).

O secretário de Obras da Prefeitura de Jussara, Wed Vitor, disse à TV Anhanguera que a ponte do Córrego Dantas está em perfeito estado, mas, como a região é baixa e sofreu assoreamento por causa de um aterro, a água cobriu a estrutura. O secretário disse ainda que a solução é um desvio por uma área particular, que ainda depende de autorização do dono pra ser feito. Ele não deu uma data para quando isso pode acontecer.

O caso aconteceu na segunda-feira (16). Morador da região, Divino Gomes da Silva contou que o idoso José Machado da Costa sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) há cerca de um ano e morreu na casa onde morava, na zona rural de Jussara.

“Ele sofreu um AVC há mais de um ano e estava acamado. Ele veio a falecer em sua residência, onde morou a vida inteira, e teve que ser carregado para passar em um córrego, pois não tinha como o carro da funerária passar”, contou Divino.

De acordo com o morador, uma erosão fez a terra aumentar perto da ponte e, com as chuvas, ela acabou ficando coberta de água. Como o carro da funerária não conseguiu passar, o motorista ficou esperando do outro lado até as pessoas chegarem com o corpo.

Segundo o morador, quem carregou o corpo do idoso foram um filho, um genro e um sobrinho da vítima, além de um vizinho, que é amigo da família. Divino falou sobre o constrangimento que a família teve que passar num momento de dor para os parentes. Eles estão revoltados.

“O vídeo mostra o sofrimento dessa família para retirar o corpo do senhor José. Foi muito triste. Precisou dois carros da funerária para fazer o traslado do corpo. Ficaram de 5h até 10h da manhã, quando parentes e amigo se juntaram e carregaram o corpo”, contou.

Divino conta ainda que ele e outros moradores também precisam da ponte para ir para a cidade e, por isso, afirma que gostaria muito que a prefeitura tomasse uma atitude sobre a situação.

“Há mais de dois anos nós estamos lutando com a prefeitura para fazer a ponte. Eles já até estiveram no local, prometeram fazer a ponte, mas ficou só em promessa”, desabafou o morador.