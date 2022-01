Cidades Família contesta retirada de pit-dog em Goiânia Lanchonete foi retirada mesmo com processo de transferência em aberto. Empreendedores afirmam prejuízo acima dos R$ 70 mil. Prefeitura cita irregularidades

Os administradores do pit dog Rooma Sanduicheria, no Setor Urias Magalhães, em Goiânia, afirmam que foram surpreendidos com a demolição do estabelecimento na manhã desta quarta-feira (5). O local recebeu ordem de desocupação no ano passado para dar lugar a uma praça que será administrada pelo Atlético Clube Goianiense. Desde então, porém, as atividades foram mantidas ...