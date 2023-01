A família do turista William Rodrigo Soares, de 28 anos, que foi encontrado morto em Pirenópolis depois de ter desaparecido após viagem com amigos para festa de Ano Novo, começou as buscas na cidade na manhã do dia 2 de janeiro logo após serem comunicados do sumiço.

O irmão de William, Rafael Bastos, disse que os familiares foram informados do desaparecimento às 19h do dia 1º. Na manhã desta quarta-feira (4), quando o jovem foi achado, estavam no município a mãe, cinco irmãos, a cunhada, um sobrinho e dois amigos.

Os familiares chegaram a imprimir a foto do jovem e mostrar para as pessoas da cidade em busca de informações do paradeiro de William. Também contrataram um carro de som para anunciar o sumiço.

De acordo com o delegado Tibério Martins, o corpo de William foi encontrado em uma mata próxima a uma pista de motocross. O local está a menos de 1 quilômetro de distância da zona urbana de Pirenópolis.

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) aguarda a perícia do Instituto Médico Legal (IML) para encontrar vestígios de violência e, caso haja indícios de morte violenta, um inquérito será aberto para investigação do caso.

William Soares morava com a irmã em Anápolis, cidade vizinha a Pirenópolis. Ele saiu de casa no dia 31 de dezembro com dois casais de amigos e estavam hospedados na casa de conhecidos.

Desaparecimento

Os amigos disseram aos familiares que na noite de Ano Novo, o grupo saiu e ficou na rua até às 2h da manhã. Então, foram embora para e dormiram. Ao acordarem, fizeram almoço e chamaram William para comer, que não quis.

Então, o jovem deixou o celular carregando e saiu de casa. Os amigos "deram falta" de William por volta das 13h e saíram para procurá-lo. Como não o encontraram, avisaram a família sobre o desaparecimento às 19h.

Câmeras de segurança registraram o jovem caminhando sozinho próximo ao local onde estavam hospedados no dia 1º. Pelas filmagens é possível observar que alguma coisa chama a atenção de William, pois ele olha para trás ao menos duas vezes (veja o vídeo abaixo).

O delegado disse que no momento em que encontraram o corpo, havia familiares juntos com a polícia. As buscas realizadas pela PC-GO e pelos bombeiros iniciaram nesta quarta-feira (4).

