Uma família de 11 capivaras foi vista, no domingo (14), andando pelas ruas de Porangatu, cidade localizada no extremo norte de Goiás. Um morador registrou as imagens e brincou com a situação inusitada: “Só aqui em Porangatu que tem isso aí”, diz no vídeo.

Enquanto filmava o grupo de capivaras passando por uma esquina, o morador completa: “Enquanto os outros vão no mato caçar, a gente tem é no meio da rua”, brincou. Como a cidade é atravessada por uma lagoa, conhecida como Lagoa Grande, é comum ver animais silvestres passeando pelas ruas.

O grupo de capivaras vive nas margens do local e costuma sair para caminhar ocasionalmente. No momento do registro do vídeo, elas estavam andando em direção ao lago da cidade.

De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), é comum ver jacarés e capivaras pelas ruas do município. A Prefeitura de Porangatu já recebeu a autorização para manejo dos animais e, há mais de um ano, tem trabalhado na translocação das espécies. Ainda restam alguns animais, mas a expectativa é que todos sejam transferidos para uma área segura de preservação.

Lagoa Grande

Além de capivaras e outras espécies, a lagoa, que fica na área urbana de Porangatu, também era conhecida por ser habitat de jacarés. No final de 2021, moradores registraram um jacaré caminhando pelo asfalto durante uma chuva. Em fevereiro do mesmo ano, um jacaré também foi filmado passeando pelas dependências da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Na mesma cidade, um animal da espécie atacou e arrancou parte do braço de uma criança em junho de 2021 na Lagoa Grande. Por conta do ataque, posteriormente, quase 60 répteis foram retirados do local.

