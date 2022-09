Cidades Família de homem morto pela PM se diz arrasada após inquérito concluir legítima defesa Ex-lutador de MMA em aparente surto levou dois tiros na barriga durante abordagem policial em agosto deste ano, em Goiânia

A família do ex-lutador de MMA José Carlos de Lima, morto por policiais militares durante um surto psicótico em agosto deste ano, no Jardim América, em Goiânia, disse que recebeu com tristeza a notícia da conclusão do inquérito da Polícia Civil sobre o caso, que apontou que os militares agiram em legítima defesa. "Ele não atacou ninguém. Não bateu em ninguém...