Cidades Família de Moïse recebe concessão de quiosque Eles também vão receber assistência jurídica e contábil. Local deve ser convertido em ponto de memória ao ato

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, formalizaram nesta segunda-feira (7) a concessão de dois quiosques da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, à família de Moïse Kabagambe, congolês de 24 anos morto no último dia 24.Paes destacou que “a nossa sociedade repudia o crime brutal de que Moïse foi ví...