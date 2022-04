Cidades Família de vítima da Covid ganha indenização de R$ 500 mil Contabilista trabalhou em escritório em Goiânia durante decretos que proibiam funcionamento. Valor será para viúva e filho, mas ainda cabe recurso

A viúva e o filho de um contabilista de 42 anos, vítima da Covid-19 em abril de 2021, poderão receber cerca de R$ 500 mil como indenização trabalhista pela morte do familiar. Em decisão de primeira instância, cabendo ainda recursos, a Justiça do Trabalho de Goiás entendeu que a contaminação da doença para este caso tem alta probabilidade de ter ocorrido no escritório d...