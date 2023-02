Um cemitério enterrou o corpo de um homem de 73 anos em uma cova errada e, depois de cerca de duas horas, desenterrou o idoso sem a autorização da família, segundo a Polícia Militar. À PM, a família relatou que, quando voltaram ao local, o caixão do familiar já estava fora do túmulo, embaixo de uma tenda (veja foto acima).

O g1 ligou para o cemitério em Anápolis, a 55 km de Goiânia, onde ocorreu a situação, para pedir um posicionamento e saber de que forma aconteceu o erro, mas a gerente informou que não estava autorizada a falar sobre o assunto.

O caso aconteceu na quinta-feira (16). Conforme o relato da ocorrência, a família disse que o idoso foi enterrado por volta de 11h e, quando era cerca de 13h, os parentes receberam uma ligação do cemitério informando que o corpo tinha sido enterrado no terreno de outra família, que estava no local aguardando para enterrar o ente querido deles.

Na ligação, o familiar disse que pediu que o cemitério esperasse o retorno da família ao local para resolver a situação, no entanto, quando eles chegaram, já encontraram o caixão de fora da cova e o outro corpo já havia sido enterrado no local.

Depois do ocorrido, o corpo do idoso foi enterrado novamente, por volta de 14h, no mesmo cemitério.

A família, então, chamou a Polícia Militar, que compareceu ao cemitério e falou com uma gerente. À PM, a mulher falou que não tinha nada a declarar. Diante disso, equipe policial qualificou todos os envolvidos e orientou a família a ir até a delegacia para prosseguir com o registro da ocorrência.

O g1 tentou contato com a Polícia Civil, por ligação e mensagens por volta de 16h30 desta sexta-feira (17), para saber informações sobre a investigação, e aguarda retorno desde a última atualização desta reportagem.