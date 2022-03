Cidades Família detalha surto de “Hipster da PF” antes de ser morto Em depoimentos para polícia, moradores de casa invadida por agente da PF contam que ele dizia que local estava dominado pelo capeta e que iria matar todo mundo

Antes de ser morto supostamente tentando invadir uma residência em Buritinópolis, na noite de quarta-feira (2), o agente da Polícia Federal Lucas Valença, de 36 anos, conhecido nacionalmente como o “hipster da PF”, cuspiu no quintal da casa, disse que faria o desenho de uma cruz no local e mandou os moradores saírem de lá porque o capeta estava ali. Depoimento do cas...