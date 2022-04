Cidades Família encontra cobra embaixo da geladeira após latidos de cão, em Goiânia Animal já foi devolvido para a natureza

Uma moradora encontrou uma cobra coral embaixo da geladeira de sua casa após o cão da família não parar de latir, no Setor Jaó, em Goiânia. A captura do animal foi realizada na noite da última sexta-feira (9), pelo Corpo de Bombeiros. Walkiria Machado Fernandes disse que se assustou com os latidos do cãozinho Renato e por isso se deslocou até a cozinha, onde e...