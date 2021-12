Cidades Família goiana faz campanha para encontrar doador de medula para o filho de 2 anos Daniel Guimarães foi diagnosticado com a doença em outubro do ano passado

Há um ano e dois meses o pequeno Daniel Guimarães trava uma luta contra a leucemia linfóide. O menino de dois anos e nove meses foi diagnosticado com a doença no dia 20 de outubro do ano passado e desde então sessões de quimioterapia e exames passaram a fazer parte de sua rotina. A família natural de Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, mas mora em Brasília, iniciou uma c...