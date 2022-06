Cidades Família oferece R$ 10 mil como recompensa por suspeito de matar ex-sogro em Goiânia Crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (27), dentro de uma farmácia, no Setor Bueno

A família do policial civil aposentado João do Rosário Leão, de 62 anos, assassinado nesta segunda-feira (27) está oferecendo uma recompensa de R$ 10 mil por informações do suspeito, Felipe Gabriel Jardim Gonçalves. O crime aconteceu dentro de uma farmácia da família, no Setor Bueno e o caso é investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH)....